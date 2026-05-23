◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝長崎６９―７１琉球（２３日、神奈川・横浜アリーナ）ＣＳ決勝第１戦が行われ、ワイルドカードの琉球が西地区優勝の長崎を７１―６９で下した。３年ぶり２度目の日本一へ、１万２９７８人の観客の前で２点差の接戦を制し王手をかけた。ポイントガードの岸本隆一は先発し、２９分２４秒出場。チーム２位の１４得点を挙げ、勝利に貢献した。「勝て