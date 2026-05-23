◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節（２３日）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出された国内組の全３選手（ＤＦ長友佑都＝ＦＣ東京、ＧＫ早川友基＝鹿島、ＧＫ大迫敬介＝広島）が、最終節でベンチ外となった。＊＊＊クラブの立場からすると、ごく自然な判断とも言える。代表組はこの日を最後にチームから離れて代表活動に合流する。仮に、東の首位・鹿島―２位・ＦＣ東京の最終節が１位を懸けた大一