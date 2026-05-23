ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第１１戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２３日、予選２日目が行われた。一色颯輝（２４＝愛知）は６Ｒ、３コースからまくり一撃で１着ゴール。「良くないエンジンと聞いていたけど、悪くない。ちょっとずつ気になっているところが上積みできたら、それなりに戦えると思う」。５３号機は２連率０％だが、予選前半は５、１、１着にまとめる。２０２６年前期適用勝率は４・８５。兄・凌雅と同