昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーがが披露した足長セットアップが話題になっている。郡司アナは２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「パーソナルカラーはブルベ夏なのですが、このブラウンはいける足長錯覚セットアップ、頼りになります」とつづると、洗練されたブラウンの足長セットアップを披露し、ネイビーのジャケットを合わせたオフィスカジュアルコーデを披露した。この投