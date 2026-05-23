将棋の伊藤匠叡王＝王座＝に斎藤慎太郎八段将棋が挑む第１１期叡王戦五番勝負第４局が２３日、大阪・泉佐野市の「犬鳴山温泉み奈美亭」で指され、控室では千日手の可能性が指摘された。伊藤の２勝１敗で迎えた本局。先手・斎藤が７１手目で八段の金を寄り、次いで後手・伊藤も二段の金を寄る。ここで立会人の井上慶太九段が「まさか千日手じゃないでしょうね」と話した。さらに斎藤が４５分の考慮の末、同じ金を寄ると、控室