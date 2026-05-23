大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館）、２敗で単独首位を走っていた大関霧島（音羽山）が、幕内伯乃富士（伊勢ヶ浜）に寄り倒されて痛恨の３敗目。取組後の支度部屋では報道陣の取材に応じなかった。小結若隆景（荒汐）は幕内琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を押し出して快勝。３敗同士の直接対決を制して、優勝争いの首位に並んだ。取組後は「しっかり集中して土俵に上がりました。首位に並んだ？また明日、一生懸命相撲を