ソフトバンクは２３日、福岡市内のホテルで「ＦＵＫＵＯＫＡＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＰＲＯＪＥＣＴ（王レガシープロジェクト）」の発足会見を実施した。王貞治球団会長をはじめ、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）、日本ハム戦を終えたばかりの小久保裕紀監督らレジェンドが多数出席。発起人である城島ＣＢＯがプロジェクトの新企画発表などを行い、王会長も「野球人として長年歩んできま