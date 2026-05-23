元衆院議員の金子恵美氏が２３日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演した。番組では沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆し、同志社国際高校の生徒ら２人が死亡した事故を取り上げた。文部科学省は学校側に対する調査結果を公表し、同校が実施した平和学習が「政治的活動」に該当するとして教育基本法違反と指摘した。事故は「ヘリ基地反対協議会」の２隻のうち「不屈」が転覆し船長が死亡、