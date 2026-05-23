高知競馬所属の妹尾浩一朗騎手（２９）＝打越勇児厩舎＝は５月２３日、高知競馬８Ｒでアンビシューに騎乗して１着。２０１４年４月の初騎乗以来、５５７６戦目で地方競馬通算４００勝を達成した。重賞は２０２４年土佐秋月賞（シンメデージー）など２勝。