大分県杵築市の住吉浜リゾートパークで、早くも海開きが行われました。 23日は関係者がシーズン中の安全を祈願したあと、早速、海に入って遊んだりウインドサーフィンをしたりして楽しむ人の姿が見られました。 ◆訪れた人 「これから夏になって暑くなってくると思うので、いっぱい海のレクリエーションもできると思うので楽しんでいきたい」 施設によりますと、大分県内で最も早い海開きだと