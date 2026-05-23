23日午前、大分県竹田市で高齢の男性がトラクターで田んぼの脇の道から転落して下敷きになり亡くなりました。 警察などによりますと23日午前9時半ごろ、竹田市久住町有氏で「男性が横転したトラクターの下敷きになっている」と119番通報がありました。 下敷きになっていたのは、近くに住む無職の田辺浩司さん65歳で搬送先の病院で死亡しました。 トラクターは田んぼ脇の道から転落していて、警察は田辺さ