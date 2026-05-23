◇明治安田J1百年構想リーグ東地区最終節鹿島1―0FC東京（2026年5月23日メルカリスタジアム）東地区首位通過を決めている鹿島がホームでFC東京を破り、PK勝ちを含む5連勝で地域リーグラウンドを締めくくった。代表活動のためプレーオフで不在となる日本代表GK早川友基、韓国代表DF金太鉉（キム・テヒョン）が欠場。ベテランのGK梶川裕嗣が守護神の代役を務め、最終ラインにはDF関川郁万が入った。一進一退の攻防が続き、