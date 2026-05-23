水郷の大分県日田に初夏の訪れを告げる「日田川開き観光祭」が23日から始まり、多くの人でにぎわっています。 ことしで79回目となる日田川開き観光祭。 初日の見どころはハンギリと呼ばれる半分に切った大きな木のおけに乗って戦う「ハンギリ源平合戦」です。 相手の頭のボールを落とすか川に落としたら勝利。 バランスを取りながらの激しい戦いに会場は大盛り上がりでした。 ◆参加者 「初めて経験したが、日田の暑