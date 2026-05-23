◆開催宣言 「スポーツ・オブ・ハート2026イン大分 ダイバーシティ駅伝の開催を宣言する」 障害の有無などに関係なくスポーツを楽むイベント「スポーツ・オブ・ハート」が23日、大分市で開かれました。 ことしはバルセロナオリンピックの金メダリスト、岩崎恭子さんなどが参加。 メインとなるダイバーシティ駅伝では、アスリートや子供、障害者などがそれぞれのペー