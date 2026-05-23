◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（23日、東京ドーム）先発マウンドにあがった巨人・ウィットリー投手は、6回途中3失点で降板しました。初回には先頭から二者連続で空振り三振を記録。続く森下翔太選手には死球を与えてしまうも、続く佐藤輝明選手からも空振り三振を奪います。さらに2回にも先頭から二者連続で空振り三振。高めのストレートなどを駆使しながら、阪神打線をほんろうします。しかし3回には、立石正広選手にこの日の