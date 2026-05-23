旧日本軍撮影映像に映っていた父の姿 大分県宇佐市の団体が公開した戦時中の映像に映っていたのは父の姿でした。 映像を初めて目にし、戦争を経験した父に思いをはせる大分市の女性を取材しました。 1944年10月30日のフィリピン東方海域で、敵艦を目掛けて突撃する「ゼロ戦」。およそ80年前の太平洋戦争でアメリカ軍が撮影した旧日本軍の特攻の映像です。 1945年3月18日に九州南東海域で撮影された映像には、対空砲火で