◇パ・リーグロッテ7―6楽天（2026年5月23日楽天モバイル）ロッテは2―6の9回に一挙5点を奪って大逆転勝利。連勝を3に伸ばし、4位の日本ハムに0・5ゲーム差に迫った。4点差以上のビハインドを9回に逆転して勝ったのは19年6月16日の中日戦で2―7から6点取って8―7でサヨナラ勝ちして以来6年ぶり。サブロー監督は「僕が一番びっくりしたんですけどね」と振り返り、勢いに乗る勝ち方にも「僕含めて各々反省して、また明日良