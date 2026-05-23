◇パ・リーグロッテ7―6楽天（2026年5月23日楽天モバイル）ロッテ・益田直也が11試合目の登板で今季初勝利を挙げた。2―6の8回に4番手でマウンドへ。1死から小郷に右翼線への三塁打を許したが、続く佐藤、辰己を連続三振に仕留めて無失点で切り抜けた。直後の9回に味方打線が4点差を逆転。白星が転がり込み「年に1回あるかないかの試合。僕が投げた後で良かった」と笑った。防御率は4・91。名球会入りの目安となる通