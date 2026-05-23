女子棒高跳び4メートル17をクリアする村田蒼空＝カンセキスタジアムとちぎ陸上の関東学生対校選手権第3日は23日、カンセキスタジアムとちぎなどで行われ、女子棒高跳びは村田蒼空（筑波大）が4メートル17の大会新記録で優勝した。男子3000メートル障害予選は昨年のアジア選手権代表の佐々木哲（早大）が3組1着で予選を突破し、24日の決勝に進出。女子200メートルは2大会ぶりの優勝を目指す高橋亜珠（筑波大）らが予選を通過