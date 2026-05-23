ニューヨーク・ニックスは、5月22日（現地時間21日、日付は以下同）にホームのマディソン・スクエア・ガーデンでクリーブランド・キャバリアーズ相手に109－93で勝利した。これで「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルを2勝0敗とした。 この日ニックスでは、5本の3ポイントシュートを沈めたジョシュ・ハートがプレーオ