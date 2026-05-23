Netflixシリーズ『ワンダーフールズ』が、配信リリースされた。超能力を題材とした近年のドラマといえば、韓国の『ムービング』や、日本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）などが話題を集めたことが記憶に新しい。本シリーズ『ワンダーフールズ』もまた、そうした作品の系譜に連なりながらも、独自の解釈とテーマ性を打ち出しながら、平凡な市民た