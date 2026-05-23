【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節】(長野U)長野 0-0(PK5-4)甲府<警告>[甲]佐藤和弘(30分)、武井成豪(59分)主審:上原直人└試合前に首位が確定した甲府、敵地で最下位の長野にPK負け