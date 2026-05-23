[5.23 J2・J3百年構想リーグEAST-B第18節 長野 0-0(PK5-4) 甲府 長野U]J2・J3百年構想リーグEAST-B第18節が23日に開催され、長野Uスタジアムでは首位ヴァンフォーレ甲府が10位AC長野パルセイロに0-0からのPK4-5で敗れた。前節終了時点で1位甲府と2位北海道コンサドーレ札幌の勝ち点差は「3」。2時間早く試合を行った札幌が8位ジュビロ磐田に敗れたため、甲府はキックオフを待たずに首位通過が確定した。長野とのアウェー戦は