長井市できょう、勇壮な黒獅子が市の中心部を練り歩く伝統の「ながい黒獅子まつり」が開かれ、にぎわっています。 【写真を見る】ながい黒獅子まつり伝統の黒獅子が街を練り歩く 「ながい黒獅子まつり」は、市内の神社に1000年以上前から受け継がれてきた黒獅子舞を一堂に披露するまつりです。 白つつじ公園多目的広場で開幕を盛り上げたのは、市内3つの小学校の児童たちによる伝統の獅子踊りや黒獅子舞です。大人顔負けの迫