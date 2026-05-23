【写真】向井康二の肩にもたれかかる伊藤篤志、儚げなオフショットを大放出 Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、雑誌撮影のオフショットを大放出した。 ■Snow Man向井康二の肩にもたれかかるのは？ 向井はカメラ撮影を行う自身の姿など計11点の写真を披露した。 1枚目は、カラフルなワッペンがついたワークジャケットを羽織った向井。コンパクトなカメラを持ってしゃがみのショット。膝部分に穴が開いているデ