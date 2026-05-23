【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FANTASTICSのボーカル・八木勇征が、ユニバーサルミュージック内の新レーベル「A-Sketch Lab」からのソロデビューすることが決定。6月10日にデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースする。 グループとして3度目の全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』初日の愛知公演のステージ