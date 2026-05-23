―農産物の供給不安高まれば食料インフレ加速、台風は大型・長寿命化の可能性も― 世界経済に大きな影響を与える異常気象が、大きなテーマとして浮上する可能性が高まってきた。「スーパー・エルニーニョ」である。大型台風の襲来リスクが指摘されており、実体経済にどのような影響をもたらすのか、市場参加者の関心が日増しに高まっている。過去に同様の現象が見られた際のマーケッ