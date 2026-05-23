札幌刑務所は2026年5月23日、単独室に収容中の50代男性受刑者が死亡したと発表しました。札幌刑務所によりますと、23日午前7時8分ごろ、職員が布団の中でうつぶせになっている男性受刑者を発見したということです。男性受刑者は呼び掛けに反応せず呼吸が確認されなかったことから、職員が心臓マッサージやAEDなどの救命措置を実施しました。男性受刑者は救急車で病院に搬送されましたが、午前8時すぎに搬送先の病院で死亡が