◇MLB レイズ4-2ヤンキース(日本時間23日、ヤンキー・スタジアム)MLBは日本時間23日に公式インスタグラムを更新。2シーズンぶりに復活登板となったヤンキースのエース、ゲリット・コール投手が、ピンチでダイビングキャッチを披露したアーロン・ジャッジ選手にみせた感謝の仕草を紹介しました。コール投手は、パイレーツ時代の2015年には19勝、アストロズ時代の2019年には20勝、2021年にはヤンキースで16勝を飾り最多勝を獲得し、2