サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、ロアッソ熊本は23日、レノファ山口と対戦し、劇的勝利を飾りました。地域リーグラウンド最終戦を迎えた白のユニフォームのロアッソ熊本は、アウェイでレノファ山口FCと対戦。試合が動いたのは前半25分。山口のコーナーキックから先制点を奪われます。追いつきたいロアッソは後半アディショナルタイム、試合終了間際に、鹿取勇斗が中央でボール