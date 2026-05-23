アーティスト・タレントのあのが23日、自身のXを更新。テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）について降板する意向を示した。18日深夜放送から1週間も経たずに、急転直下の展開となったが、あのの投稿を詳細にみていくと、これまでも番組サイドに改善を迫っていたことが記されている。【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言番組のお詫び投稿を引用する形で、あのは「あのちゃんねるとは「この