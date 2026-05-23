◇陸上・関西実業団選手権第1日（2026年5月23日京都・たけびしスタジアム京都）女子200メートル決勝で壹岐あいこ（大阪ガス）が大会新記録で自己ベストとなる23秒41をマークして優勝した。追い風1・6メートルだった。2位に1秒近い差をつけてフィニッシュ。レース直後は速報タイムを見て「えー！」と驚きの声を上げた。「ビックリしたのが一番。（今大会に照準を）合わせていない中で自己ベストを更新できて良かったし、や