メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が今シーズン最長の8試合連続ヒットと、得意の6月に向け徐々に調子を上げています。前の試合で6試合ぶりのホームランを放った大谷選手。ファンが「ホームラン見たいです」と書いたボードを掲げるなか、迎えた第2打席。外角のチェンジアップにバットを合わせ、今シーズン最長となる8試合連続ヒットをマークしました。そして第4打席は1アウト、ランナー3塁1塁のチャン