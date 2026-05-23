お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！が、２３日に更新された関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。ある意味、怖い芸能人を明かした。くっきー！が怖いのは、お笑い芸人のケンドーコバヤシ。「ヤバいですねあの人。すごく丁寧でええ人やし男気もあるけど、知識量がめちゃくちゃエグい」という。ケンコバは洋服やプロレスなどに精通。さらに「横暴なことも別に言わない。ちゃんとしてはる」と語った。くっきー！はケンコ