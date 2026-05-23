友人のお店で働き始めた筆者の知人。「気兼ねなく働けていいかも」と考えていましたが、現実はそう甘くありませんでした。知人から聞いたお話を紹介します。 お店を経営している友人 私は30代の主婦です。 仲の良い友人に、自身でお店を経営しているB子がいました。 B子のお店は、おしゃれなカフェ。 料理やドリンクの写真がインスタで話題になったことをきっかけに、最近は特に忙しそうです。 そんなときB子から電話が