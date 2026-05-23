◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、今季最速となる１５６キロを計測した。０―０の４回１死走者なしで迎えた佐藤の初球、外角真ん中に投じた直球で１５６キロを計測した。ここまでのシーズン最速は１５５キロ。キャンプ期間の２月１６日に行われた実戦形式のライブＢＰで一度だけ１５６キロを投じていたが、公式戦では初となった。なお、米国時代には自