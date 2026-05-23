記事ポイント入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日に秋葉原で3日間開催アフロマンスがプロデュースした11種のオリジナルグッズが会場限定で販売1回777円の「脳汁くじ」では商品総額2,558,910円分の景品が用意され、S賞は非売品の「脳汁ネオン」 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）から5月31日（日）の3日間、東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」で