記事ポイント千葉県八街市・けやきの森公園で4週連続の週末開催全国32店舗が週替わりで登場し、全店舗が落花生トッピングを提供ライブステージやお笑いライブも予定される入場無料イベント 千葉県八街市・けやきの森公園で、大型ラーメンイベント「八街！激うま！ラーメン祭2026」が開催されます。2026年5月15日から6月7日までの毎週金・土・日に、全国の人気ラーメン店32店舗が週替わりで登場します。千葉県への落花生導入15