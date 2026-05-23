「ソフトバンク１１−１日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）日本ハムが２連敗で借金２、ソフトバンクと入れ替わって４位に順位を落とした。今季のソフトバンク戦は７戦７敗となった。八回２死一、二塁の場面で、矢沢がマウンドに上がった。“二刀流”としてプロ入りしたが、昨季は野手に専念。２４年６月２３日の楽天戦（エスコン）以来２年ぶりの登板となった。打者３人に１安打１四球という結果に「急に（出番が）