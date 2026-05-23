◇明治安田J1百年構想リーグ神戸1―0福岡（2026年5月23日ベススタ）神戸DFマテウス・トゥーレルはキャリア初の2戦連発で、西地区1位確定に導いた。前半50分、FW武藤嘉紀の折り返しを頭で合わせて決勝点。「こぼれたボールがヨッチ（武藤選手）に渡った時、彼は絶対に諦めない選手だということを分かっていたので、必ず折り返しが来ると信じていました。良いボールを上げてくれた。決めることができて良かった」と感謝し