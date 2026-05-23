「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）平幕宇良が平幕藤ノ川との激しい相撲を制して２桁１０勝目を挙げ、優勝争いに残った。立ち合いから藤ノ川に激しく攻められ、宇良は防戦一方。それでも粘り強く相手の攻撃をかわし、最後はのど輪で押し込まれたが左でいなして藤ノ川を突き落とした。勢い余った藤ノ川が土俵下へ落ちた瞬間、宇良は両手を挙げて万歳のようなポーズ。ＳＮＳでは宇良の２桁勝利を祝福するコメ