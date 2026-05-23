ソフトバンクは23日、王貞治球団会長の福岡・ホークスでの歩みを次世代につなぐ「FUKUOKAOHSADAHARULEGACYPROJECT」の発足を記念し、11月23日にOB戦を行うことを発表した。OB戦は「FUKUOKAOHSADAHARULEGACYPROJECTSPECIALMATCH」として銘打たれた。1995〜2008年の「王監督時代」と、2009〜2025年の「王会長時代」のOBが集結。「王監督レジェンド軍」VS「王会長レジェンド軍」として対決するもの。「王