ヤクルト６―０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２３日）―−ヤクルトが勝ち越しを今季最多の１１にした。一回二死からオスナ、古賀らの適時打で６点を先取。ＤｅＮＡは入江の乱調が響き、打線も３安打に終わった。◇広島５―３中日（セ・リーグ＝２３日）―−広島が逆転勝ち。四回に石原のソロで追いつき、七回に坂倉の適時二塁打で勝ち越した。６回３失点の森下が約１か月ぶりの３勝目。中日は救援陣が粘れなかった。