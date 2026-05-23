＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】懸賞旗より“ド派手” カメラが捉えたレジェンドの姿優勝争いの生き残りをかけた熱戦が繰り広げられた大相撲五月場所の十四日目。館内のボルテージが最高潮に達する中、三役力士と今場所二桁勝利を挙げて好調を維持する前頭の若手力士による注目の取組前、土俵上を回る色とりどりの懸賞旗の向こう側に、ひときわ異彩を放つ“レジェンド”の姿が中継画面に映り込ん