ガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える政府の補助金をめぐり、自民党の鈴木幹事長は、見直しも視野に今後の対応を検討する必要があるという認識を示しました。自民・鈴木幹事長「今ガソリン代、全国平均でリッターあたり170円程度に抑えるということをやっております。大変に財政的な負担がかかるものでございますので、今後のこともしっかり考えなければいけません」鈴木幹事長は23日、福岡県でおこなわれた自民党の会