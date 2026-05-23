ソフトバンクは23日、「FUKUOKAOHSADAHARULEGACYPROJECT」の新たな取り組みとして、「王貞治レガシー賞」を創設したことを発表した。王貞治球団会長がダイエー（当時）の監督に就任して以降、ホークスおよび福岡に多大な功績を残した選手、指導者、スタッフなどを顕彰するもの。第1回受賞者は2027年に発表予定となっている。また、今回の同賞の創設にあたり特別顕彰として、これまで福岡でホークスの監督を務めた杉