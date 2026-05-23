中道改革連合の小川代表は２３日、金沢市内で開かれた立憲民主党石川県連の会合で講演し、「（公明党を含めた）３党の合流を目指していく」と訴えた。小川氏が立民の地方組織で講演するのは初めて。１７日には公明の地方組織の会合にも出席していた。講演に先立ち、小川氏は記者団に対し、合流の機運醸成に向け「立民県連、公明支部との連携を積極的に進めていく」と語った。ただ、講演内の質疑で合流方針を批判する声が出ると