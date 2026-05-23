【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）【映像】高速130Rで起きた戦慄のクラッシュ（実際の様子）日本最速を競うスーパーフォーミュラの第4戦で、大きなクラッシュが発生。高速コーナーで起きたアクシデントに、サーキットが一時騒然となった。アクシデントが起きたのは19周目。鈴鹿サーキット屈指の高速コーナーとして知られる「130R」で、野中誠太（KCMG）のマシンがアウト側に飛び出し、そのまま