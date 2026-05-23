「巨人−阪神」（２３日、東京ドーム）２試合連続の１番で起用された阪神ドラフト１位の立石（創価大）が先制適時打を放った。０−０の五回２死二、三塁で打席に入ると、巨人先発の右腕・ウィットリーから中前へ快音を響かせた。２点適時打で２試合連続マルチ安打。敵地の東京ドームはどよめきと大歓声に包まれた。「追い込まれていましたが、食らい付いてコンパクトにスイングすることを心がけました」と振り返った。初