コカ・コーラシステムの緑茶飲料ブランド「綾鷹」に合うイオン限定おにぎりが誕生した。5月20日から関東・中部・近畿・中四国のイオン・イオンスタイル直営売場約380店舗で、「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」「綾鷹 ミネラル緑茶」「綾鷹 玄米茶」の各アイテムに合わせて新たに開発された全5種類のおにぎりが4週間限定で発売される。パッケージには「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラク